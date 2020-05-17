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Суды в Карелии наказали нарушителей самоизоляции

Новости. Общество
09:13, 18 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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С апреля в суды Карелии поступило более 440 материалов в отношении жителей республики, грубо нарушивших режим самоизоляции.

Как сообщили в паблике "Скажи экстремизму нет|Республика Карелия", на 17 мая в районных и городских судах зарегистрировано 443 административных материала за нарушение режима самоизоляции в связи с распространением Covid-19.

По 136 материалам вынесены постановления о назначении административного наказания. Всего рассмотрено – 148.

Административные материалы зарегистрированы в 16 судах республики. Больше всего нарушителей выявлено в Петрозаводске, Кондопоге и Прионежье.

Данное нарушение влечет предупреждение или штраф от одной до 30 тысяч рублей.

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Комментарии

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кир
2020-05-18 09:16:14
Кто был ничем, тот станет всем.(с) :)
Гость
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