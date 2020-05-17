Суды в Карелии наказали нарушителей самоизоляции

С апреля в суды Карелии поступило более 440 материалов в отношении жителей республики, грубо нарушивших режим самоизоляции.

Как сообщили в паблике "Скажи экстремизму нет|Республика Карелия", на 17 мая в районных и городских судах зарегистрировано 443 административных материала за нарушение режима самоизоляции в связи с распространением Covid-19.



По 136 материалам вынесены постановления о назначении административного наказания. Всего рассмотрено – 148.

Административные материалы зарегистрированы в 16 судах республики. Больше всего нарушителей выявлено в Петрозаводске, Кондопоге и Прионежье.

Данное нарушение влечет предупреждение или штраф от одной до 30 тысяч рублей.