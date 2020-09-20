С начала апреля в больницы Карелии попали более 1,3 тысячи больных пневмонией

В республике четыре человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Как сообщили в Оперштабе Карелии, в течение суток в больницы с пневмонией госпитализированы 4 человек.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1301 пациентов, 76 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.