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С начала апреля в больницы Карелии попали более 1,3 тысячи больных пневмонией

Новости. Общество
08:58, 21 Сентября 2020
фото: © ТАСС/ Валерий Шарифулин
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В республике четыре человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Как сообщили в Оперштабе Карелии, в течение суток в больницы с пневмонией госпитализированы 4 человек.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1301 пациентов, 76 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

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Комментарии

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Mike
2020-09-21 09:51:04
И вот что странно. От внебольничной пневмонии умерло больше, чем от ковида, от которого нет лекарства и которого боятся как чумы. О чем это говорит? Нам врут, похоже. И скорее всего, эти смерти от ковида. До ковида никто про внебольничную пневмонию не говорио и статистику регулярно не выкладывал. Ее что раньше не было и она чудесным образом появилась одновременно с ковидом? Вы верите в такие совпадения? Я нет!
карел
2020-09-21 09:40:59
@Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1301 пациентов, 76 человек умерли@

И кто ответит из властей за этот мор , эпидемию ?????????
Leopol'd
2020-09-21 10:23:06
карел, вы им не подсказывайте! Надоест пугать covid19, перейдут на пневмонию. И карантинные меры опять продлят, под благовидным предлогом.
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