С начала февраля не менее 600 безработных жителей Карелии смогут обрести новую профессию

Почти 75% граждан, получивших с помощью службы занятости новую специальность в прошлом году, нашли себе работу, сообщили в правительстве Карелии.

В прошлом году благодаря помощи службы занятости населения жители республики прошли обучение по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям. Всего завершили обучение 574 безработных, из них 426 человек трудоустроились. То есть почти 75% переобученных граждан нашли себе работу.

В этом году на профессиональное обучение по востребованным профессиям планируется направить не менее 600 безработных. По направлению службы занятости населения предусмотрено обучение по различным специальностям.

Уже в феврале "Центр обучения и мониторинга трудовых ресурсов" приступает к обучению нескольких групп безработных граждан. Подготовка будет вестись по трем программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации: "Администратор офиса", "Бухгалтер малого предприятия", "Начни свой бизнес".

Напомним, что обучение для неработающих жителей Карелии проводится бесплатно. Кроме того, компенсируются возможный проезд к месту обучения и обратно, проживание, медицинская комиссия. Для получения информации о возможностях и условиях обучения следует обращаться в агентства занятости по месту жительства.