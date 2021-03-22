С начала года 16 подростков в Карелии сели за руль и поплатились

В 2021 году автоинспекторы отстранили от управления автомобилем 16 подростков до 18 лет, сообщили в ГИБДД Карелии.

С начала года за рулем попались 16 подростков в возрасте 16-18 лет, шестеро из них были остановлены в Сортавальском районе.

Так, 20 марта в 01:30 минут в Кондопоге от управления автомобилем Jeep Grand Cherokee отстранен 17- летний водитель. В отношении нарушителя составлены административные материалы, которые будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Подростка ждет наказание в виде штрафа от 5 до 15 тысяч рублей.

В Госавтоинспекции Карелии напомнили, что что в соответствии с административным кодексом граждане, достигшие 16 лет, подлежат ответственности. Летом количество таких случаев становится больше. Пройти обучение на право управления автомобилем можно с 17 лет, а водительское удостоверение получить в 18-ть.

Ранее сообщалось, что в Лахденпохском районе автоинспекторы поймали 16-летнего подростка, который ездил на машине по поселку Ихала.