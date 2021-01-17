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Шестнадцатилетний подросток гонял на автомобиле по поселку в Карелии

Новости. Общество
12:13, 18 Января 2021
фото: © "Столица на Онего"
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В Лахденпохском районе автоинспекторы поймали подростка, который ездил на машине по поселку Ихала.

Как сообщается в паблике Госавтоинспекции Лахдепохья, в минувшие выходные в поселке Ихала сотрудники ГИБДД отстранили от управления автомобилем 16-летнего подростка. Водительских прав у него не было и быть могло – удостоверение можно получить только в 18 лет.

В отношении несовершеннолетнего был составлен административный материал, который был направлен на комиссию по делам несовершеннолетних. Родителям горе-водителя грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Так же к административной ответственности был привлечен собственник автомобиля за передачу руля несовершеннолетнему. Ответственность за данный вид нарушения предусмотрена в виде штрафа в 30 тысяч рублей.

Ранее молодого водителя с поддельными правами поймали в поселке Карелии.

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Комментарии

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кир
2021-01-18 12:52:54
Фигня, а не штраф. Нужны обязательные работы по уборке улиц.
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