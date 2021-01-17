Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Режим ЧС введен еще в одном районе Карелии 9
17.01.2021 12:03
Вернувшийся в Россию Навальный задержан в Шереметьево 21
17.01.2021 21:10
Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в России 3
17.01.2021 10:36
Райцентр Карелии, где произошла авария на водопроводе, стал замерзать из-за несознательных горожан 27
17.01.2021 14:15
Мужчина заразил ВИЧ двух жен и их дочерей 2
17.01.2021 21:40

Молодого водителя с поддельными правами поймали в поселке Карелии

Новости. Общество
07:50, 18 Января 2021
фото: © ГИБДД Карелии
Загрузка...

Автоинспекторы отстранили от управления автомобилем водителя, который предъявил водительское удостоверение, имеющее признаки подделки, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 17 января, около 15 часов в поселке Чална Пряжинского района. Автоинспекторы остановили 22 водителя автомобиля Subaru. Он предъявил поддельное водительское удостоверение.

На нарушителя были составлены административные материалы. Ему штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Автомобиль нарушителя помещен на специализированную стоянку.

Теперь в этой истории предстоит разбираться сотрудникам полиции, которые установят все обстоятельства.

Ранее сообщалось, что за год пьяные водители "убили" в Карелии 7 человек и 108 отправили в больницу.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.01.2021, 12:58
Судья, рассматривавший резонансные дела в Петрозаводске, ушел в отставку
15.01.2021, 15:25
Стало известно, какие районы Петрозаводска отдадут под застройку жилья
15.01.2021, 13:35
Водолазы нашли тело 6-летнего ребенка, пропавшего в Карелии
13.01.2021, 15:50
На комбинате в Карелии погиб 19-летний сотрудник
13.01.2021, 09:50
Умер житель Сегежи, жена которого в соцсети умоляла Минздрав Карелии спасти его
15.01.2021, 14:53
Шесть волков терроризируют жителей района в Карелии

Чтиво

11.01.2021 11:50
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 9
30.12.2020 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
30.12.2020 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»