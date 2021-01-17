Молодого водителя с поддельными правами поймали в поселке Карелии

Автоинспекторы отстранили от управления автомобилем водителя, который предъявил водительское удостоверение, имеющее признаки подделки, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 17 января, около 15 часов в поселке Чална Пряжинского района. Автоинспекторы остановили 22 водителя автомобиля Subaru. Он предъявил поддельное водительское удостоверение.

На нарушителя были составлены административные материалы. Ему штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Автомобиль нарушителя помещен на специализированную стоянку.

Теперь в этой истории предстоит разбираться сотрудникам полиции, которые установят все обстоятельства.

Ранее сообщалось, что за год пьяные водители "убили" в Карелии 7 человек и 108 отправили в больницу.