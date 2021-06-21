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С начала года четыре пешехода погибли под колесами автомобилей на дорогах Карелии

Новости. Общество
12:36, 22 Июня 2021
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

В Карелии произошло 36 ДТП с участием пешеходов, сообщили в Госавтоинспекции республики.

По статистике ГИБДД, с начала года в 36 ДТП с участием пешеходов погибли 4 человека, 33 — травмированы. За это время автоинспекторами пресечено 1088 фактов непредоставления преимущества пешеходам водителями. Оштрафованы 5379 пешеходов за переход дороги в неположенном месте. Таким образом, пешеходы нарушают в 5 раз чаще правила дорожного движения, чем водители транспортных средств, заявили в Госавтоинспекции Карелии.

«Пешеходы — одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. По сравнению с водителями, они физически не защищены, и дорожно-транспортные происшествия с их участием зачастую становятся трагедией — как правило, пешеход получает тяжелые травмы. Конечно, безопасность пешеходов одна задача на двоих — пешехода и водителя. Но прежде всего пешеход, перед переходом должен соблюдать правила и убеждаться в собственной безопасности», — отметили в Госавтоинспекции республики.

Ранее водитель сбил мужчину на пешеходном переходе в Петрозаводске.

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