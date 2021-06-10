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Появилось видео ДТП, где водитель сбил мужчину на пешеходном переходе в Петрозаводске

Новости. Происшествия
09:55, 11 Июня 2021
фото: © кадр из видео

За рулем автомобиля, сбившегося пешехода на улице Гоголя, оказалась женщина.

Напомним, по данным ГИБДД Карелии, 10 июня в 18:09 на улице Гоголя, в районе дома 32, водитель сбил 39-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход получил травмы. Водитель с места ДТП скрылся, пострадавшему помощь не оказал, в ГИБДД о случившемся не сообщил.

Как сообщает ДТП ПТЗ, авария произошла, когда автомобиль выезжал с улицы Анохина, совершая правый поворот на улицу Гоголя. В это же время пешеход пересекал проезжую часть улицы Гоголя по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортного средства. 

Судя по видео, через некоторое время водитель посадил пешехода в автомобиль и продолжил движение.

Момент аварии попал в объектив камеры компании «Сампо.ру».

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