С начала года в Карелии 4 человека погибли и 43 получили травмы в ДТП из-за превышения скорости

Всего за 4 месяца в республике зафиксировано более 130 тысяч нарушений скоростного режима, сообщили на сайте МВД Карелии.

За 4 месяца в республике в результате неправильного выбора скорости движения водители совершили 21 дорожно-транспортное происшествие, в которых погибли 4 человека и 43 получили травмы. Превышение установленной скорости движения является самым распространенным нарушением водителями автотранспорта.

Контролировать скорость движения и уменьшить число трагических последствий при дорожных происшествиях помогают технические средства автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. В этом году на дорогах республики зафиксировано более 130 тысяч нарушений скоростного режима, в том числе 125 тысяч с помощью камер фотовидеофиксации.

В соответствии со статьей административного кодекса за превышение установленной скорости движения предусмотрен административный штраф от 500 рублей (превышение на величину более 20 км/час) до 5 тысяч рублей (если скорость превышена более чем на 80 км/час) или лишение права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев.

Госавтоинспекция Карелии обращает внимание водителей, что вместе с увеличением скорости движения, в случае ДТП, возрастает тяжесть последствий, и призывает к дисциплинированности на дороге.