С начала года в Карелии произошло 20 ДТП с участием детей

Госавтоинспекция Карелии поясняет, что 70% дорожных аварий с участием детей произошли по вине водителей.

В Карелии с начала года зарегистрировано 20 ДТП с участием детей, один ребенок погиб. В 2018 году было зарегистрировано 19 аварий с участием детей.

В качестве пешеходов травмированы семь школьников, что на треть ниже уровня 2018 года.

С участием детей-пассажиров зарегистрировано 13 дорожных аварий.

Трагическое столкновение произошло в Пряжинском районе, школьница перевозилась в соответствии с ПДД. Однако, сила удара при столкновении оказалась несовместима с жизнью. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП.