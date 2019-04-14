С начала года в Карелии произошло 20 ДТП с участием детей

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Госавтоинспекция Карелии поясняет, что 70% дорожных аварий с участием детей произошли по вине водителей.
В Карелии с начала года зарегистрировано 20 ДТП с участием детей, один ребенок погиб. В 2018 году было зарегистрировано 19 аварий с участием детей.
В качестве пешеходов травмированы семь школьников, что на треть ниже уровня 2018 года.
С участием детей-пассажиров зарегистрировано 13 дорожных аварий.
Трагическое столкновение произошло в Пряжинском районе, школьница перевозилась в соответствии с ПДД. Однако, сила удара при столкновении оказалась несовместима с жизнью. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП.
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