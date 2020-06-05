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С начала года в Карелии убили 26 человек

Новости. Криминал
14:19, 06 Июня 2020
фото: © pxhere.com
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Следком Карелии опубликовал оперативные сведения о состоянии преступности.

Как сообщили в Следкоме, с 1 января по 5 июня 2020 года в Карелии совершено 26 убийств, четыре умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевших, и шесть изнасилований.

За этот же период прошлого было убито и изнасиловано на три человека меньше. А скончались из-за тяжкого вреда здоровью 11 человек.

Все преступления были раскрыты.

Напомним, 17-летнюю девушку, которая находилась в розыске с 22 мая, нашли мертвой в подвале дома в Суоярви. На теле жертвы были обнаружены множественные колото-резаные ранения.

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Комментарии

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Рита
2020-06-06 15:18:53
От короновируса умерло 3 человека, за , практически, тот же период, ведь он давно уже шагал по миру, убито 26. !!!! Для такой маленькой и вымирающей Республики это многовато, разумеется...
Насильников ищут с неохотой, это видно, если Ипатова, убившего двух девушек никак не хотели арестовать, так о чём говорить?
Что то не так в королевстве кривых зеркал,и это заметно....
новый
2020-06-06 15:39:54
Рита, какое имя у тебя хорошее - Маргарита. Не связывайся ты с либерастами. Ничему хорошему они тебя не научат.
кир
2020-06-06 14:37:38
Сколько убили преступников, болезные?
Гость
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