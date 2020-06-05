С начала года в Карелии убили 26 человек

Следком Карелии опубликовал оперативные сведения о состоянии преступности.

Как сообщили в Следкоме, с 1 января по 5 июня 2020 года в Карелии совершено 26 убийств, четыре умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевших, и шесть изнасилований.

За этот же период прошлого было убито и изнасиловано на три человека меньше. А скончались из-за тяжкого вреда здоровью 11 человек.

Все преступления были раскрыты.

Напомним, 17-летнюю девушку, которая находилась в розыске с 22 мая, нашли мертвой в подвале дома в Суоярви. На теле жертвы были обнаружены множественные колото-резаные ранения.