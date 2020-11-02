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С начала пандемии в Карелии заболели коронавирусом 80 работников школ

Новости. Общество
12:52, 03 Ноября 2020
фото: © petrsu.ru
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Министр образования республики Роман Голубев рассказал о заболеваемости COVID-19 среди сотрудников образовательных учреждений.

Глава Минобразования Карелии Роман Голубев сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике о том, что с начала пандемии в школах республики коронавирусом заболели 80 человек.

"Всего в школах заболели 80 человек. Это персонал и прочие педагогически работники. Пропорции у нас 60 на 40%", – отметил министр.

По словам Голубева, в детских садах, которые начали работать летом, открыв дежурные группы, количество заболевших за этот период – 56 работников.

Всего с начала пандемии в Карелии выявлено 695 случаев коронавируса у детей до 17 лет.

"У нас заболеваемость в учреждениях образования ниже, чем среди других слоев населения", – считает министр образования Карелии.

Ранее сообщалось, что за сутки шесть классов в школах и пять групп в колледжах перешли на дистанционное обучение из-за COVID-19.

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Комментарии

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Изя
2020-11-03 14:31:57
А школу в Деревянном так и не построил :)
Off
2020-11-03 13:11:03
Зато помогли триумфально проголосовать ..на пеньках ,в багажниках и в подворотнях ..
zanoza
2020-11-03 13:09:13
Ну так это официально заболевшие, а сколько на самом деле заболевших и переболевших бессимптомно , статистика умалчивает.
Гость
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