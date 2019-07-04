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Новости. Общество
08:05, 04 Июля 2019
фото: администрация Петрозаводска

С нарушителей благоустройства в Петрозаводске взыскали 3,5 млн рублей

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Подведены результаты работы административной комиссии Петрозаводска за соблюдением требований Правил благоустройства за первое полугодие 2019 года, сообщили в городской мэрии.

За шесть месяцев административная комиссия провела 73 заседания и рассмотрела 1287 административных дел. По итогам этой работы к административной ответственности привлечены 799 нарушителей (в 2018 году 174 нарушителей). За первое полугодие в бюджет поступили средства в уплату назначенных административных штрафов в размере 3,5 млн рублей. За аналогичный период 2018 года сумма штрафов составила 1,8 млн рублей.

На постоянной основе ведется работа по постановлениям, направленным в управление судебных приставов на принудительное исполнение, направляются запросы о ходе исполнительных производств в отношении юридических лиц и о предоставлении копий документов, подтверждающих совершение исполнительных действий. Так, за полгода были направлены в УФССП по РК постановления о назначении административного наказания на сумму 1,1 млн руб. Взыскано УФССП по РК – 618 тысяч рублей.

На заседаниях административной комиссии гражданам-нарушителям объясняют, что за неуплату штрафа в 60-дневный срок грозит наказание в виде назначения двойного штрафа, либо ареста, либо исправительных работ. После чего многие граждане стремятся получить постановление о назначении наказания лично и оплатить штраф. В настоящее время из мирового суда поступили постановления о назначении штрафа за неуплату штрафа в срок на общую сумму 402 тысячи рублей.
В первом полугодии 2019 года административной комиссией был рассмотрен 971 протокол, составленный в рамках соглашения сотрудниками УМВД по Петрозаводску на сумму 548 тысяч руб.

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