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С Новым Годом! Будут и хорошие новости!

Новости. Общество
08:43, 31 Декабря 2020
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От всей души поздравляем читателей "Столицы на Онего" с наступающим Новым 2021 годом.

- Дорогие наши читатели! От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом! Самое главное - будьте здоровы, верьте в себя, и все обязательно сбудется.

Вместе мы прожили непростой год, который будет вспоминаться во всех учебниках истории. С начала эпидемии "Столица на Онего" работает в социальном формате: мы стараемся давать вам не только новости о событиях и происшествиях, но и самую нужную и важную информацию для жизни в новой для нас реальности.

Спасибо, что каждый день начинаете с чтения нашего сайта. Мы дорожим тем, что у "Столицы на Онего" самые активные, вдумчивые и неравнодушные читатели. Убеждаемся в этом каждый раз, когда составляем информационную картину дня, получаем реакцию властей и отклики на публикации.

Желаем вам, дорогие наши читатели, весело провести время на новогодних каникулах. Тем более, что не все у нас закрылось на праздники.

Ну а мы, как всегда, будем на связи - чтобы вы не скучали, и первыми узнавали о том, что происходит в Карелии и за ее пределами. Новости, фото и видеорепортажи мы будем выкладывать на сайт даже, когда все будут отдыхать. Поэтому – не отключайтесь! И хоть на пару минут отвлекайтесь от праздничного стола, чтобы зайти на "Столицу".

Давайте отпустим 2020-й! Предлагаем новый, 2021 год, начать вместе с нами. Уверены, будут и хорошие новости!

Редакция сетевого издания "Столица на Онего"

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