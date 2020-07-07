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07.07.2020 18:40

"С принятием пакета законов о господдержке бизнеса в Арктике Карелия получит новый импульс развития"

Новости. Общество
16:35, 08 Июля 2020
фото: Совет Федерации
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Совет Федерации одобрил закон "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ", сообщил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

На заседании Совета Федерации сегодня, 8 июля, сенаторы поддержали пакет законопроектов, которые определяют правовой режим, порядок осуществления предпринимательской деятельности и меры ее господдержки в Арктической зоне. В Карелии резиденты получат льготы не только в Лоухском, Кемском и Беломорском районах, но в Костомукшском городском округе, Калевальском и Сегежском районах. Согласно документу последние три северные территории были дополнительно включены в Арктическую зону.

Статус резидента в Арктике смогут получить представители малого и среднего бизнеса, которые вложили в инвестиционные проекты на северных территориях не менее 1 млн рублей. Резиденты смогут претендовать на льготы по федеральным, региональным, местным налогам, возмещение части расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Кроме того, парламентарии одобрили закон о предоставлении льгот по налогу на прибыль и НДС, а также о введении вычета по НДПИ (налогу на добычу полезных ископаемых) при реализации новых проектов в Арктической зоне РФ. Так, поправки в Налоговый кодекс предусматривают обнуление на 10 лет ставки налога на прибыль в федеральной части при условии снижения регионом региональной части этого налога.

Еще одно нововведение - резидентам в Арктике будут компенсировать часть расходов по уплате страховых взносов, в итоге конечная ставка для новых рабочих мест на этой территории будет 7,6%.

По словам сенатора Игоря Зубарева, парламентарии принимали активное участие в доработке "арктических" законопроектов. В итоговом тексте документа были учтены важные предложения из регионов.

"Мы добились расширения перечня арктических территорий. И теперь уже не на три, а на шесть районов нашей республики будут распространены новые меры поддержки бизнеса. Усилена роль субъектов в отборе проектов для предоставления преференций. Региональные власти будут участвовать в работе комиссии, рассматривающей заявки претендентов на статус резидентов Арктической зоны. Задача и федерального центра, и регионов – сделать экономическую деятельность в Арктике максимально привлекательной для инвесторов. Если мы сумеем добиться экономического роста в Арктическом регионе - сможем создать условия для комфортной жизни людей, для сохранения коренных народов севера и остановить отток местного населения. Уверен, с принятием пакета законов о господдержке бизнеса в Арктике Карелия получит новый импульс развития", - отметил Игорь Зубарев.

Закон должен вступить в силу через месяц после официальной публикации, но не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на прибыль и НДС. Нормы, касающиеся вычета по НДПИ, начнут действовать с 1 января 2021 года.

По сообщению Минэка Карелии, правительством республики уже начата подготовка нормативных правовых актов по введению налоговых льгот на региональном и местном уровнях, мер поддержки в соответствии с федеральным законодательством для резидентов арктических территорий, а также обсуждается вопрос создания региональной управляющей компании.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-07-08 17:17:31
Этому способствовали одобренные большинством граждан поправки к Конституции. Но либерастам лишь бы против и всегда в бессильной злобе.
Гость
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