С сайта Следкома России исчезла новость о возбуждении дела о геноциде в Карелии

В Интернете сохранилось видео руководителя управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета РФ Светланы Петренко, в котором она зачитывает сообщение о возбуждении уголовного дела по фактам массовых убийств мирных граждан во время финской оккупации Советской Карелии.

23 апреля 2020 года Следственный комитет России опубликовал на своем официальном сайте сообщение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид). Как пояснили в Следкоме, поводом для этого послужили результаты процессуальной проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Республики Карелия. По утверждению руководителя управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета РФ Светланы Петренко, свыше семи тысяч советских военнопленных было зарыто живьем, умерщвлено в газовых камерах и расстреляно.

Заявление Следкома России вызвало удивление в Финляндии. В частности, директор Национального архива соседней страны Юсси Нуортева заметил в интервью финской телекомпании Yle, что российская сторона приводит факты, не подтвержденные документально. Особенно финских исследователей поразили утверждения Следкома об умерщвлении советских военнопленных в газовых камерах.

Однако в настоящее время это сообщение на официальном сайте Следственного комитета России недоступно.

Более того, по запросу новостей о Карелии за 23 апреля 2020 года на сайте невозможно найти ни одного пресс-релиза или заявления.

В Интернете сохранилось лишь видео руководителя управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета РФ Светланы Петренко, в котором она зачитывает сообщение о возбуждении уголовного дела по фактам массовых убийств мирных граждан во время финской оккупации Советской Карелии.