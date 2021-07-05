С улиц Петрозаводска убирают опасные деревья

В карельской столице продолжаются работы по сносу аварийных и уборке упавших деревьев, сообщили в администрации города.

С июня в разных районах города ликвидировали более полусотни опасных растений. Работы выполняет ИП Дмитриев С. А.

На сегодняшний день подрядчик снёс аварийные деревья на улицах Халтурина, Ильича, Плеханова, Щорса, Водников, Красноармейской, Маршала Мерецкова, Володарского и Калинина. Упавшие деревья убрали на Вытегорском шоссе, в Хийтольском сквере на Кукковке, на улицах Парковой, Володарского, Балтийской, Кузьмина, Фридриха Энгельса, Парфёнова и в Скандинавском проезде. Большинство подлежащих сносу растений — берёзы, тополя, ивы и ели.

Подрядчику осталось ликвидировать несколько аварийных деревьев на улицах Связи и Володарского, а также отфрезеровать пни и убрать порубочные остатки там, где это ещё не сделано. Полностью завершить работы планируется ко второй половине июля.