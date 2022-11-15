С заслуженным писателем и журналистом Карелии Константином Гнетневым простятся в последний день ноября

Писатель-документалист, заслуженный журналист Карелии Константин Васильевич Гнетнев ушел из жизни 25 ноября после продолжительной болезни.

На своей странице в соцсети карельский журналист Юрий Шлейкин написал: «Не стало великого писателя и журналиста Карелии Константина Васильевича Гнетнева. Это огромная и невосполнимая потеря для истории и культуры нашей республики, для всех, кто его знал и имел счастье с ним общаться и дружить...Прощание состоится 30 ноября (среда) с 13 до 14 часов на ул. Вольная, 4, зал 1. Похороны пройдут в Сулажгоре на участке почетных захоронений».

Ранее сообщалось, что 25 ноября в 22.00 после продолжительной болезни скончался писатель Константин Васильевич Гнетнев.

«Сотни заметок, очерки, книги — а в них история родной Карелии, судьбы земляков, их трудовые и фронтовые подвиги. Его книги популярны, их читают с удовольствием. Все удостоены высоких оценок на профессиональных литературных конкурсах. В числе новых повестей — «Ветреный пояс» и «17 шлюз». За них Константину Гнетневу в этом году присуждено звание лауреата нашей специальной литературной премии «Во славу Отечества» имени Г. Р. Державина».

Глава Карелии Артур Парфенчиков принес искренние соболезнования родным и близким Константина Гнетнева.