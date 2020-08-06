С жителя Карелии, жестоко избившего брата, взыскали около 100 тысяч рублей

С жителя поселка Муезерский, избившего родного брата, взыскали деньги, сообщили в прокуратуре Карелии.
Установлено, что пьяный 32-летний местный житель поссорился с братом и сильно его избил.
На протяжении восьми месяцев пострадавшему оказывали скорую, стационарную и амбулаторную медицинскую помощь.
Фонд обязательного медицинского страхования Карелии возместил затраты на лечение, а после обратился в суд с целью взыскать эти деньги с виновника произошедшего.
Суд согласился и обязал жителя Карелии выплатить фонду свыше 92 тысяч рублей.
Ранее пьяный житель поселка Карелии сломал матери руки за старые обиды.
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