С жителя Петрозаводска потребовали долг по микрозайму, которого он не оформлял

Полицейские вышли на след преступной группы из Свердловской области, сообщили в МВД Карелии.

Требования об уплате долга в 15 тысяч рублей получил житель Петрозаводска от некой микрофинансовой организации. В долг горожанин денег не брал и обратился с проблемой в полицию, сообщили в МВД Петрозаводска.

Как выяснили сотрудники уголовного розыска, аферистам удалось незаконно завладеть персональными данными пострадавшего, который в действительности не брал на себя долговых обязательств.

Полиция установила всех участников преступной группы, которых в итоге разыскали в Свердловской области. Схему придумал 19-летний житель Екатеринбурга. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Известно, что фигуранты дела имеют отношение еще к нескольким преступлениям, от которых пострадали жители других регионов.