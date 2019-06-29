Сад в городе: что выбрать для озеленения небольшого участка

Главные герои сада не только растения, но именно они определяют общую эстетику. Как дом требует проекта, так и сад должен быть продуман до мелочей, особенно в условиях ограниченной площади.

Не у многих владельцев собственных домов в черте города хватает сил и времени на оформление придомовой территории. И это не удивительно, ведь с маленькими садами работать ничуть не проще, чем с большими. Но при правильном выборе культур маленький садик перед домом не будет требовать от хозяев чрезмерной заботы, а вид из окон будет восхитительный.



Главные герои сада не только растения, но именно они определяют общую эстетику. Как дом требует проекта, так и сад должен быть продуман до мелочей, особенно в условиях ограниченной площади. Каждое растение в саду должно занимать свое место оправданно, а при подборе культур важно вовремя сказать "стоп" и оставить саду свободного пространства. Для небольшой территории перед домом достаточно пары деревьев, двух-трех кустарников и пары клумб с цветущими растениями.



ДЕРЕВО – ГЛАВНАЯ НОТА ВСЕЙ КОМПОЗИЦИИ



Даже небольшому саду нужно дерево. В питомнике растений "Экоплант" могут подобрать плодовые деревья, чтобы сад радовал не только цветами, но и урожаем вкусных фруктов или ягод. Территорию перед домом может украсить вишня Шоколадница, которая неприхотлива в уходе, не боится морозов, формирует аккуратную крону и ярко цветет в мае. Потрясающе смотрятся красные клены. При высоте в семь метров (через 10 лет у Acer Rubrum Brandywine) эти деревья дают трёхметровую крону, которая ранней осенью становится ярко-красной. В небольшом саду можно также посадить яблоню, сливу, кизил, грушу и даже березу.



При остром дефиците площади можно остановиться на компактных туях: https://ecoplant-pitomnik.ru/hvojnye_derevya/tuya/. Некоторые из них настолько неприхотливы, что их можно оставить горшках. Такой вариант удобен еще и тем, что в сильные морозы тую можно убрать с территории, например, на неотапливаемую террасу. Есть очень компактные хвойные: сосна горная "Гном" вырастает до метра, а ель канадская "Коника" при благоприятных условиях подрастет до двух метров.



ЦВЕТУЩИЕ КУСТАРНИКИ



Из кустарников стоит выбирать те, что цветут долго и эффектно, дают крону хорошей формы, красивую листву. Один из самых покладистых кустарников – гортензия. Лучшие сорта будут цвести с начала лета до холодов. На https://ecoplant-pitomnik.ru/listvennye_kustarniki/gortenzia/ есть саженцы гортензий сорта Bobo. Это один из самых компактных представителей вида. При высоте в 80 сантиметров Bobo дает крупные соцветия высотой более десяти сантиметров. Крупнолистная гортензия Miss Saori вырастает до метра в высоту, а летом покрывается крупными соцветиями около 30 см в диаметре.



На небольшой территории будут органично смотреть боярышник, барбарис, чубушник, сирень. Некоторые культуры можно использовать для формирования живой изгороди. В Ecoplant-pitomnik помогут с выбором растений, разработают дизайн, подберут подходящий декор, а при необходимости возьмут на себя все работы по уходу за садом.

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