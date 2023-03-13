Сайт одной из больниц в Петрозаводске нарушает права инвалидов по зрению

Карельская транспортная прокуратура нашла нарушения прав незрячих и слабовидящих на сайте клинической больницы «РЖД-Медицина».
Карельская транспортная прокуратура проверила, как соблюдаются права инвалидов на сайте ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина».
Сотрудники надзорного органа нашли нарушения.
«Инвалидам по зрению не обеспечен беспрепятственный доступ к информации и не представлена возможность масштабирования шрифта и элементов интерфейса официального сайта (версия для слабовидящих) ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Петрозаводск в сети интернет», - говорится в пресс-релизе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
В надзорном органе внесли представление главному врачу учреждения. Прокуратура контролирует устранение нарушений, говорится в сообщении.
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