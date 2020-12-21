Салют отменен из-за пандемии коронавируса в одном из городов Карелии

В Костомукше не будет новогоднего салюта из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса.

Новогодний фейерверк в Костомукше отменён в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщает газета "Новости Костомукши" со ссылкой на решение штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"По данным полиции, на улицы в Новый год выходят порядка пяти тысяч костомукшан и гостей города. Соблюдать безопасную социальную дистанцию при таком скоплении людей невозможно. Чтобы не спровоцировать вспышку заболеваемости, принято непопулярное, но необходимое в этих условиях решение", - сообщает издание.

При этом утверждается, что средства, которые были предусмотрены на организацию салюта в городе, будут направлены на борьбу с коронавирусом. Данная мера связана с нехваткой бесплатных лекарств: обеспечение составляет 20% от необходимого количества препаратов.

Сообщается также, что ранее в Костомукше были приняты решения не проводить традиционную дискотеку на площади Ленина и не включать уличное музыкальное сопровождение в новогоднюю ночь.

По данным на 22 декабря, в Карелии с начала пандемии зарегистрировано 24575 случаев заражения коронавирусом.