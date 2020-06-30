Салоны и парикмахерские Карелии обязали установить ширмы и защитные экраны

Вице-премьер регионального правительства по вопросам экономики Дмитрий Родионов заявил о введение дополнительных ограничений в салонах красоты и парикмахерских.

"С 1 июля, согласно распоряжению главы региона, во всех парикмахерских и салонах красоты при обслуживании в помещении более чем одного человека необходима установка защитных экранов и ширм", – сказал Дмитрий Родионов во время "прямой линии" с главой Карелии 30 июня.

Напомним, работа парикмахерских и косметических салонов возобновилась с 12 мая.

Ранее глава Карелии сообщил о введении дополнительных ограничений в учреждениях, где работники контактируют с посетителями.

"Мы с 22 июня вводим обязательное ношение защитных очков и экранов или установку стационарных экранов в учреждениях, где происходит контакт работника с неограниченным кругом лиц. Это магазины, почта, госучреждения", – говорил глава региона.

Отметим, сегодня во время прямой линии Артур Парфенчиков заявил об отмене режима самоизоляции для приезжающих в республику.