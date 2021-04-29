Самая большая школа в Петрозаводске откроется для своих первых учеников уже в сентябре

Власти столицы Карелии рассчитывают в сентябре принять в школе № 55 в микрорайоне Древлянка шесть первых классов.

В Петрозаводске заканчивается строительство здания школы на 1350 мест. Подрядчик, компания «КСМ», планирует сдать во многом уникальный объект к 1 июля. А власти Петрозаводска рассчитывают с 1 сентября открыть школу № 55 в микрорайоне Древлянка для шести первых классов. Об этом рассказала глава столицы Карелии Ирина Мирошник, которая вместе с представителями администрации города и Петросовета провела выездное совещание на объекте.

«Темпы выполняемых работ впечатляют. Не так давно на этом объекте был нулевой цикл, а сейчас перед нами самая крупная школа в Петрозаводске и Карелии. Все уже в высокой степени готовности, и первого сентября школа примет детей», — отметила Ирина Мирошник.

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