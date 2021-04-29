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Самая большая школа в Петрозаводске откроется для своих первых учеников уже в сентябре

Новости. Общество
14:30, 30 Апреля 2021
фото: © Столица на Онего
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Власти столицы Карелии рассчитывают в сентябре принять в школе № 55 в микрорайоне Древлянка шесть первых классов.

В Петрозаводске заканчивается строительство здания школы на 1350 мест. Подрядчик, компания «КСМ», планирует сдать во многом уникальный объект к 1 июля. А власти Петрозаводска рассчитывают с 1 сентября открыть школу № 55 в микрорайоне Древлянка для шести первых классов. Об этом рассказала глава столицы Карелии Ирина Мирошник, которая вместе с представителями администрации города и Петросовета провела выездное совещание на объекте.

«Темпы выполняемых работ впечатляют. Не так давно на этом объекте был нулевой цикл, а сейчас перед нами самая крупная школа в Петрозаводске и Карелии. Все уже в высокой степени готовности, и первого сентября школа примет детей», — отметила Ирина Мирошник.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-04-30 14:53:47
Никто не доказал, что это правильно. Сбывать наркотики и перенимать плохое легко будут.
театральный критик
2021-04-30 14:32:19
Ну наконец то. Пусть там сидят .
Гость
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