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Самоходную шаланду "Морская" спустили на воду в Петрозаводске

Новости. Общество
16:51, 07 Августа 2020
фото: правительство Карелии
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На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе 7 августа состоялась торжественная церемония спуска на воду самоходной грунтоотвозной шаланды "Морская", сообщили в правительстве республики.

Судно предназначено для транспортировки грунта во время проведения дноуглубительных работ при подготовке судоходных каналов и акваторий портов.

С праздничным событием 7 августа сотрудников судостроительного завода поздравил заместитель министра экономического развития республики Виктор Свирский:

− Судостроение для Карелии – один из традиционных видов деятельности. При этом весомый вклад в развитие экономики вносит Онежский судостроительно-судоремонтный завод. Особое внимание уделяется предприятию со стороны Госкомиссии и правительства региона.

Петрозаводская верфь выполняет заказы крупнейшего федерального предприятия "Росморпорт". Договор на проектирование и строительство двух грунтоотвозных шаланд с объемом трюма 600 кубических метров был подписан осенью 2018 года.

При строительстве "Морской" в большинстве своем использовалось оборудование российского производства, а также стран Таможенного союза. В разработке модели участвовали два петербургских конструкторских бюро. Строители судна выбрали модульный метод построения корпуса, что уменьшило затраты и дало возможность вставить дополнительный трюм объемом до 300 куб. метров.

По флотской традиции бутылку шампанского о борт на удачу разбила "крестная мать" судна, которой была выбрана инженер планово-диспетчерского отдела Онежского судостроительно-судоремонтного завода Наталья Угарова.

Шаланда "Морская" длиной 56 и шириной 11 метров будет трудиться на Черном море, в порту Новороссийска.

На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе уже было построено два однотипных судна с объемом трюма 600 кубических метров. Шаланда "Трудовая" изготовлена для порта Темрюк, шаланда "Сильная" отправилась в Махачкалу. Еще одно судно с еще большим объемом трюма – шаланда "Рабочая" − приписана к порту Санкт-Петербурга.

Как сообщил директор Онежского судостроительно-судоремонтного завода Владимир Майзус, следующую шаланду спустят на воду через месяц, чтобы потом отправить ее в Махачкалу. В работе − еще буксир повышенного ледового класса, который будет использоваться в районе Северного морского пути. Кроме того, завод строит семь судов, предназначенных для вылова и перевозки краба. Последние суда-краболовы будут сданы в 2024 году.

Формирование портфеля заказов и модернизация предприятия ведется в рамках решений Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия, возглавляемой Секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

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