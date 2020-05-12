Самоизоляция на даче в Карелии теряет популярность у туристов

Эксперты сервиса бронирования жилья отметили спад интереса туристов к отдыху в загородных домах Карелии.

"По данным Tvil.ru, туристы в период самоизоляции на май выбирают загородный отдых в близлежащих регионах. Больше всего спрос растет на коттеджи в Московской, Владимирской, Тверской, Тульской и Ярославской областях. Меньше туристы стали интересоваться домами в Карелии, Новгородской и Ленинградской областях, а также в пригороде Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении сервиса бронирования жилья для отдыха.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".