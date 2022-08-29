Самой младшей участнице «Кросса нации» в Карелии было три года

Организаторы сообщили о том, как в Карелии прошли старты «Кросса нации».

В субботу, 17 сентября, Карелия присоединилась к Всероссийскому дню бега.

Как сообщает Центр спортивной подготовки, любители бега могли выбрать спортивную дистанцию на время или принять участие в массовом забеге на 1 км. 900 метров без учета времени. Такую же дистанцию преодолели и любители скандинавской ходьбы.

Самые юные участники «Кросса нации» — дошколята и дети до 7 лет — бежали 500 метров без учета времени. Самой младшей девочке, которая участвовала в забеге, было 3 года.

Ранее мэр Петрозаводска порадовался рекордному числу участников «Кросса нации» на набережной.