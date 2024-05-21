Самолет Калиниград-Петрозаводск не может приземлиться из-за непогоды

Суперджет авиакомпании "Северсталь" не может совершить посадку в пункте назначения.

Как стало известно «Столице на Онего» по информации источника с борта самолета Калининград-Петрозаводск, суперджет авиакомпании «Северсталь» Sukhoi Superjet 100- 95B не может произвести посадку в пункте назначения.

Информация актуальна на 13.56 воскресенья, 2 июня.