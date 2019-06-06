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Новости. Общество
07:15, 06 Июня 2019
фото: ТАСС / Юрий Смитюк

Самолеты из Петрозаводска будут летать еще и до Анапы

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С 5 июня самолеты "Северстали" начали полеты в Анапу, сообщил в правительстве Карелии.

Это уже третье южное направление, куда без пересадок можно отправиться из Петрозаводска. Рейсы будут осуществляться по средам до 11 сентября. Они субсидируются за счет средств республиканского бюджета.

Время вылета из Анапы – в 11.20, прибытие в Петрозаводск - в 14.15. Время вылета из столицы Карелии – в 15.05, прибытие в Анапу - в 18.00. Длительность полета составляет 2 часа 55 минут.

В настоящее время из международного аэропорта "Петрозаводск" осуществляются регулярные авиарейсы по шести направлениям: в Москву (авиакомпанией "Победа"), Архангельск, Череповец, Симферополь, Сочи и Анапу (компания – перевозчик – авиапредприятие "Северсталь").

С начала года в Петрозаводске услугами авиакомпаний воспользовались более 30 тысяч пассажиров.

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