Самосвал превратил в автохлам легковой автомобиль на трассе на севере Карелии

В Сегежском районе водитель «легковушки», попавшей под самосвал, получил травмы.

По информации ГИБДД Карелии, ДТП произошло 26 января в 3.00 на 720 км федеральной автодороги «Кола» в Сегежском районе.

По предварительным данным, водитель самосвала Man при выезде на нерегулируемое пересечение с главной дорогой не уступил дорогу автомобилю Nissan Almera и совершив с ним столкновение.

В результате ДТП 39-летний водитель легкового авто получил травмы.

Ранее в Петрозаводске два ребенка попали под колеса автомобиля.