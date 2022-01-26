Самосвал превратил в автохлам легковой автомобиль на трассе на севере Карелии

В Сегежском районе водитель «легковушки», попавшей под самосвал, получил травмы.
По информации ГИБДД Карелии, ДТП произошло 26 января в 3.00 на 720 км федеральной автодороги «Кола» в Сегежском районе.
По предварительным данным, водитель самосвала Man при выезде на нерегулируемое пересечение с главной дорогой не уступил дорогу автомобилю Nissan Almera и совершив с ним столкновение.
В результате ДТП 39-летний водитель легкового авто получил травмы.
Ранее в Петрозаводске два ребенка попали под колеса автомобиля.
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