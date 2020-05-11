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Самосвал протаранил "легковушку" на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
10:04, 12 Мая 2020
фото: © кадо из видео
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Пострадавшего вырезали из автомобиля с помощью специнструментов.

Сегодня утром, 12 мая в 7.47, на пересечении улиц Ключвая и Нойбранденбургская, грузовик снес легковой автомобиль.

ДТП произошло на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог.

ДТП произошло в тот момент, когда легковой автомобиль Opel выезжал на улицу Ключевая с улицы Нойбранденбургская, совершая левый поворот, а самосвал Volvo двигался по улице Ключевая в прямом направлении.

Судя по видео, водитель легкового автомобиля оказался заблокирован. Для деблокирования водителя Спасателям пришлось использовать специнструмент, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Как сообщили "Столице на Онего" в ГИБДД Петрозаводска, в результате ДТП пострадал 36-летний водитель автомобиля Opel. Пострадавший госпитализирован.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Комментарии

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ppppp
2020-05-12 10:12:45
Интересно, куда самосвал несся? На пожар?
Гость
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