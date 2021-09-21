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Самозанятым жителям Карелии разрешили покупать машины и делать ремонт за счет льготных займов

Новости. Общество
15:41, 27 Сентября 2021
фото: © Максим Симонов / ТАСС

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Самозанятые жители Карелии начали получать льготные микрозаймы в государственном Фонде по содействию кредитованию малого и среднего предпринимательства Республики Карелия.

В Фонде можно получить микрозайм в размере от 50 до 500 тысяч рублей на 24 месяца по ставке всего 6,75% годовых. А для тех, кто живет в моногородах или в районах, имеющих статус территорий Арктической зоны, ставка еще  ниже — 3,37% годовых. Для получения микрозайма в размере более 100 тыс. рублей потребуется поручительство или залог, но если сумма не превышает 100 тыс. рублей, то и этого не понадобится.

Получить микрозайм может любой, у кого есть статус самозанятого, независимо от вида деятельности, пояснила руководитель Фонда Елена Климчук.

«Например, самозанятые, которые оказывают услуги по бухгалтерскому сопровождению, за счет микрозайма могут приобрести профессиональное программное обеспечение, современную оргтехнику, пройти обучение и курсы повышения квалификации, — рассказала Елена Климчук. — Хорошие бухгалтеры постоянно учатся, а стоимость курсов достаточно высокая. Они могут это сделать за счет микрозаймов Фонда.  Репетиторы благодаря программе „Свое дело“ могут купить оргтехнику, учебники, рабочие тетради. Если самозанятые сдают квартиры в аренду, они могут сделать в этой квартире ремонт, купить новую мебель, кухонное оборудование».

Что говорят об этой программе сами жители Карелии, которые уже получили такие микрозаймы, читайте в статье «Дают — бери! Государство выделяет деньги самозанятым на льготных условиях».

 

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