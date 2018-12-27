"Сампо.ру": улётный Интернет и ТВ без границ

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27.12.18 09:42
27.12.18 09:34
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Увеличиваем скорости на тарифах "Форсаж".
Интернет становится быстрее! 30, 40, 75, 100 Мбит/с и возможность подобрать любой пакет цифровых ТВ каналов.
Около 170 телеканалов, доступных абонентам "Сампо.ру", заинтересуют взрослых и детей. Развлекательные, образовательные, новостные, музыкальные телеканалы! Даем приставку для просмотра ТВ в подарок.
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27.12.18 09:42
27.12.18 09:34
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Андрей Угрюмов помогает слепым и слабовидящим жителям Петрозаводска осваивать компьютеры и гаджеты, разбираться с техническими средствами реабилитации, при том что сам Андрей – инвалид по зрению I группы.
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Руководитель Офтальмологического центра Карелии Олег Лексунов подвел новогодние итоги и рассказал, как благодаря их современной глазной клинике в Карелии развивается медицинский туризм.
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