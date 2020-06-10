Самую большую в Карелии школу строят в Петрозаводске (ФОТО)

Строительство новой школы на Древлянке идет в соответствии с графиком, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На Древлянке полным ходом идет строительство будущей школы на 1350 мест. Масштабные работы в районе Скандинавского переулка проинспектировал накануне заммэра Евгений Перов. С представителем компании "КСМ" обсуждались организационные и технические этапы строительства. Сейчас возведение здания идет в соответствии с установленным контрактом графиком.



- Новая школа станет для Карелии самой большой по площади помещений и численности учащихся. Уникальный проект был разработан в 2019 году. Пять спортивных залов, стадион со зрительными местами, уличные площадки и зоны отдыха, два корпуса, предназначенные для разделения учебного процесса в младших и старших классах, огромная столовая, актовый зал на 870 мест, конференц-зал, оборудование для маломобильных граждан - все это спроектировано в соответствии с современными требованиями к образовательному учреждению, - рассказал Евгений Перов.



Добавим, что будущая школа возводится на средства федерального бюджета в рамках национального проекта "Образование". Общая площадь всех помещений учреждения составит 32 тысячи кв. м. Новую школу на Древлянке планируют открыть осенью 2021 года.