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Новости. Экономика
12:55, 10 Августа 2018

Самые необыкновенные деньги со всех сторон света

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Возможно, многим коллекционерам попадались в руки странные монетки, или банкноты.

И речь идёт не только о внешности, форме, модели, материале для изготовления, но и о номинале. Даже в современности по сей день сохранились необыкновенные деньги. Это непривычные нам металлические монеты и бумажные купюры. Есть целые народы, которые вместо валюты могут использовать деревянные досточки, пластины или прутики.

Коллекция пополнится деньгами, которым не существует аналогов за счёт своей уникальности, станет интереснее и разнообразие. Для этого нужно купить банкноты мира непривычного типа, некоторые из них могут оказаться достаточно ценными.

Бумажные деньги

Рассмотрим современные варианты необычных денежных средств:

  • Диснеевские доллары. Знаменитый Уолт Дисней создал целый сказочный мир и решил, что ему необходимы валюты. В 1987 были выпущены купюры Диснея, номиналом в один, два, пять, десять и пятьдесят долларов. С помощью этих денег оплачиваются аттракционы в тематическом парке. В центре, вместо портретов президентов, расположены диснеевские мультипликационные герои;
  • Для любителей вина. В Якутии, в начале прошлого столетия, целый год в качестве денег выступали этикетки от бутылок с вином. При этом их номинал определялся стоимостью бутыли. То есть этикетка отличного французского вина оценивалась в целую сотню рублей, в то время как от кагора она стоила всего десять;
  • Футболист, оставивший след в истории. Ирландский нацбанк в 2006 выпустил пять фунтов. Эта серия вышла ограниченным тиражом, но стали ценными из-за изображения. Их посвятили одному из лучших футболистов страны - Джорджу Бесту, который умер за год до выхода памятных банкнот. В основу были взяты реальные фото с матчей, показав лучшие позиции для победных голов.

Это не последний раз, когда денежные средства посвящали футболу. В 2018 российский Центробанк выпустил сторублевую купюру в честь значимого для России события - Чемпионата мира по футболу. Сразу после выхода непривычных для страны денег - 2000 и 200 рублей, с которыми ознакомиться можно здесь: https://stolicaonego.ru/news/novye-dengi-pojavilis-v-rossii-foto/

Странные монетки

Нельзя забывать о монетах, которые своей необычностью заслуживают внимания:

  • Чудесные запахи. К наиболее уникальным можно отнести серию, получившую название “Райский аромат”, они появились на острове Палау. Их особенностью являются разные ароматы. Самой первой в этой серии была монетка с картинкой и запахом кокоса. На следующей была девушка-серфер, а передавала она аромат морской свежести;
  • Прекрасное крылатое насекомое. Серебряная тысяча камерунских франков вышла в 2011. Нумизматы отзывались о ней, как о наиболее красивом денежном изделии на свете. Это объяснялось изображенным цветком, на который присела бабочка. Причем не простая, а объемная, ее крылышки слегка выходили за границы. До сих пор секретом является способ ее производства. Выпустили небольшим тиражом, который практически сразу был раскуплен коллекционерами;
  • Пирамида. Англия также отличилась в 2009, посвятив археологу, который обнаружил знаменитую гробницу Тутанхамона. Сама монета треугольная, с письменами, скопированными со стен гробницы. А в кружок солнца в одном из углов вкраплены частицы египетского песка;
  • Истинным ценителям музыки понравится. В Сомали выпускали цветные денежки с напылением серебра. Они были сделаны в виде нескольких разных гитар, посвященные 50-летию рок-н-ролла. Каждая оценена в один доллар;
  • Совы. Монголия выпускала денежки, на которых изображались вымирающие животные. Распространение они обрели не только среди нумизматов, но и полюбились обычным гражданам, поддерживающим эту идею. Серебро высшей пробы напоминало уральскую сову, глазами для которой послужили кристаллы Сваровски;
  • Археологи оценят. Последней новизной в нумизматической современности являются 25 центов с изображенным динозавром. Его останки нашли недалеко от канадской провинции. С одной стороны, расположен динозавр, который может светиться в темноте, с другой - портрет Елизаветы Второй;
  • Искусство Микеланджело. Этот серебряный овал полностью повторял знаменитую фреску Сикстинской капеллы, больше информации о которой в статье:

Странные формы и размеры

Некоторые страны все еще используют палочки, камни и прочие различные предметы. Среди них можно выделить:

  • Камни Раи. На острове Яп признано официальным такое платежное средство, как массивные диски известняка, их диаметр достигает пяти метров. При этом чем диски больше и тяжелее, тем ценнее, а переносят их по несколько человек;
  • Кисси - это скрученные палочки из железа, один из концов которых напоминал лопатку, другой - букву Т. Чтобы расплатиться ими за товар, их собирали в связки;
  • Сентинниали - трёх сантиметровые деревянные дощечки.

Во времена после Первой Мировой войны было недостаточно финансов для изготовления денег из серебра или даже железа, поэтому использовалось дерево.

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