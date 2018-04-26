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Новости. Общество
17:20, 26 Апреля 2018
фото: r10.fssprus.ru

Самый сильный пристав России работает в Карелии

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Судебный пристав Кирилл Каява — самый сильный человек страны, сообщили в УФССП Карелии.

В поморской столице 21-22 апреля прошел открытый Чемпионат Архангельской области по пауэрлифтингу - жим штанги лежа. В нем участвовали более 200 спортсменов со всей России.

Чемпионат Архангельской области по жиму лежа стал настоящим праздником силового экстрима. В последний день соревнований выступали мужчины в самой зрелищной тяжелой и супер тяжелой весовых категориях. Русские богатыри жали штанги, вес которых в два, а то и в три раза превышал их собственный.

В весовой категории 120 + килограммов выступал судебный пристав из Карелии Кирилл Каява.

Под аплодисменты болельщиков он поднял штангу весом 325 кг, затем 335 и в завершении - 345 килограммов! Последний вес Кириллу не покорился, но, взяв 325 кг, Кирилл Каява стал абсолютным чемпионом среди всех участников, побил рекорд Архангельской области и установил новый рекорд Республики Карелия.

Кирилл Каява — один из лучших спортсменов УФССП России по Республике Карелия, мастер спорта по пауэрлифтингу, неоднократный участник чемпионатов мира.

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Комментарии

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zanoza
2018-04-26 17:34:04
Красавец! Вот есть же силища! Но у приставов другая задача-исполнять решения судов. Вот сколько решений исполнил этот самый сильный судебный пристав???Или только ограничился,как это обычно бывает, взысканием госпошлины?
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