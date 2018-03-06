"Самый тяжелый период": жителей Карелии попросили помочь защитить оленей

В паблике Костомукшского заповедника в "ВКонтакте" появилось объявление с просьбой сообщать о случаях преследования оленей и незаконной охоты.

"Просим откликнуться всех неравнодушных людей и сообщать о случаях преследования на снегоходах, проведении незаконных охот, а так же о местах массового скопления оленей и/или местах их гибели", - сказано в сообщении.

Звонить можно по телефонам: +7 911 668 27 85, +7 911 668 28 91, +7 911 663 92 54, +7 911 410 66 42 (заповедник); (814-59) 5-25-02 или с мобильного - 112 (полиция); +7 931 702 94 (государственный инспектор отдела государственного контроля).

По словам специалистов, период с февраля по апреля является для оленей "самым тяжелым".

"Они испытывают сильнейший пресс со стороны хищников: волка, росомахи, рыси. В этот же период увеличивается количество людей в лесу, которые используют снегоходы для передвижения, что пугает животных, заставляя оленей быстро убегать от опасности. Это часто приводит к их гибели", - отмечают в заповеднике.

Лесной северный олень, сказано также в сообщении, - исчезающий вид, который требует особого внимания и охраны. С 1995 года занесен в Красную книгу Республики Карелия. С этого же времени охота на оленей запрещена.