Самым спортивным жителям Петрозаводска напомнили программу «Лыжни России»

Принять участие в массовой лыжной гонке, которая состоится 11 февраля, могут все желающие, независимо от возраста и опыта в лыжном спорте.
В субботу, 11 февраля, на «Кургане» в столице Карелии пройдет массовая гонка «Лыжня России».
В программе:
- забег на дистанцию пять километров (юноши и девушки 2005 года рождения и младше) и на 10 километров (мужчины и женщины 2004 года рождения и старше);
- массовый забег на дистанцию 500 метров без учета времени для дошкольников;
- массовый забег на дистанцию 3 300 метров без учета времени.
Дистанции 1 км, 2 км и 3 км будут организованы для желающих пройти тестирование в рамках комплекса ГТО.
В день старта, 11 февраля, регистрации участников не будет, говорится в сообщении центра спортивной подготовки.
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