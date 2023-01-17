Самым спортивным жителям Петрозаводска напомнили программу «Лыжни России»

Принять участие в массовой лыжной гонке, которая состоится 11 февраля, могут все желающие, независимо от возраста и опыта в лыжном спорте.

В субботу, 11 февраля, на «Кургане» в столице Карелии пройдет массовая гонка «Лыжня России».



В программе:



- забег на дистанцию пять километров (юноши и девушки 2005 года рождения и младше) и на 10 километров (мужчины и женщины 2004 года рождения и старше);



- массовый забег на дистанцию 500 метров без учета времени для дошкольников;



- массовый забег на дистанцию 3 300 метров без учета времени.



Дистанции 1 км, 2 км и 3 км будут организованы для желающих пройти тестирование в рамках комплекса ГТО.



В день старта, 11 февраля, регистрации участников не будет, говорится в сообщении центра спортивной подготовки.