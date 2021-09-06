Реклама
Лахденпохский район - настоящие ворота в Карелию (ВИДЕО)
06.09.2021 09:15
Жители Медвежьегорского района помнят и берегут свою историю (ВИДЕО)
03.09.2021 07:56
Министерство социальной защиты Карелии окажет содействие в информировании избирателей, получающих социальные услуги на дому
01.09.2021 08:27
ЦИК Карелии получила избирательные бюллетени для досрочного голосования на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания
31.08.2021 17:27
Участники видеонаблюдения на выборах получат как минимум 54 849 аккаунтов для доступа к порталу с видеотрансляциями
31.08.2021 17:19
Суровая, непредсказуемая погода не сломила жителей Беломорского района (ВИДЕО)
31.08.2021 13:09

Самым успешным органическим продуктом в России оказалась водка

Новости. Общество
22:30, 06 Сентября 2021
фото: © Рixabay / Skitterphoto

Новости партнеров

Продажи органической водки в России выросли на 36 процентов за год, показало исследование.

Продажи органических продуктов питания с мая 2020 года по апрель 2021-го в России выросли на 13 процентов в годовом выражении. Об этом свидетельствует исследование компании NielsenIQ, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Самым успешным товаром в смысле роста продаж оказалась водка, реализация которой за указанный период увеличилась на 36 процентов. Продажи обычных, неорганических продуктов питания выросли только на шесть процентов.

Согласно российскому законодательству, органической называют продукцию, в производстве которой не используют агрохимикаты, пестициды, антибиотики, стимуляторы роста и аналогичные вещества. Выдает соответствующие сертификаты Роскачество.

Исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко объяснил успех водки тем фактом, что в 2020 году крупнейшие экспортеры органической пшеницы остановили ее поставки за рубеж из-за требований Россельхознадзора. Ведомство обязало обеззараживать зерно, а в Евросоюзе такая процедура лишает продукт статуса органического.

В результате производители спирта в России купили значительно больше органической пшеницы, чем раньше. Соответственно существенно выросло и производство органической водки.

Вместе с тем исполнительный директор Союза органического земледелия Сергей Коршунов указал, что водочные компании используют органический сертификат в продвижении бренда, к тому же продукцию можно продавать на 20 процентов дороже.

Что касается других органических продуктов, то продажа молочной продукции выросла на пять процентов, мяса — на три процента, а сыра — на один процент. В детском питании продажи, напротив, упали на 25 процентов, а в кофе — на 30 процентов. В товарообороте крупнейших российских сетей доля органической продукции составляет 0,1 процента, при этом 80 процентов рынка занимает импортная продукция. В Германии доля органики составляет семь процентов, в Дании — 12 процентов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.09.2021, 11:42
Жители Карелии требуют включить отопление
05.09.2021, 11:23
Извращенец прячется в кустах у Дома бокса в Петрозаводске
01.09.2021, 14:29
В Финляндии выплачивают компенсации за побочные явления при вакцинации от ковида
03.09.2021, 19:31
Силы для ликвидации ЧС переведены в режим повышенной готовности из-за ЖКХ Петрозаводска
06.09.2021, 11:33
Глава Минстроя Карелии прокомментировал досрочное начало отопительного сезона
06.09.2021, 11:12
Администрация Петрозаводска объявила о сроках начала отопительного сезона

Аналитика

06.09.2021 15:22
Политкухня
10 негритят на финишной прямой 5
Дата голосования всё ближе, кандидаты становятся известнее, а вопросов у избирателей меньше не становится.
Чем запомнится уходящее Законодательное собрание Карелии? 2
06.09.2021 15:21
Как инфляция «съела» зарплаты жителей Карелии 6
03.09.2021 08:50
Посредник между Западом и Востоком 4
02.09.2021 15:44
«Здравляндия»: Нам доверяют самое ценное — заботу о здоровье детей!
01.09.2021 16:07
Вся аналитика

Чтиво

31.08.2021 15:40
Частная жизнь
Музыкальный «выстрел» из 90-х
Команда скейтбордистов модного американского бренда сняла в Петрозаводске клип под шуточную песню из эфира Карельского телевидения 30-летней давности.
Самый новый лазер в России начал работу в Карелии
31.08.2021 11:16
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
30.08.2021 09:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»