Самым успешным органическим продуктом в России оказалась водка

Продажи органической водки в России выросли на 36 процентов за год, показало исследование.

Продажи органических продуктов питания с мая 2020 года по апрель 2021-го в России выросли на 13 процентов в годовом выражении. Об этом свидетельствует исследование компании NielsenIQ, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Самым успешным товаром в смысле роста продаж оказалась водка, реализация которой за указанный период увеличилась на 36 процентов. Продажи обычных, неорганических продуктов питания выросли только на шесть процентов.

Согласно российскому законодательству, органической называют продукцию, в производстве которой не используют агрохимикаты, пестициды, антибиотики, стимуляторы роста и аналогичные вещества. Выдает соответствующие сертификаты Роскачество.

Исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко объяснил успех водки тем фактом, что в 2020 году крупнейшие экспортеры органической пшеницы остановили ее поставки за рубеж из-за требований Россельхознадзора. Ведомство обязало обеззараживать зерно, а в Евросоюзе такая процедура лишает продукт статуса органического.

В результате производители спирта в России купили значительно больше органической пшеницы, чем раньше. Соответственно существенно выросло и производство органической водки.

Вместе с тем исполнительный директор Союза органического земледелия Сергей Коршунов указал, что водочные компании используют органический сертификат в продвижении бренда, к тому же продукцию можно продавать на 20 процентов дороже.

Что касается других органических продуктов, то продажа молочной продукции выросла на пять процентов, мяса — на три процента, а сыра — на один процент. В детском питании продажи, напротив, упали на 25 процентов, а в кофе — на 30 процентов. В товарообороте крупнейших российских сетей доля органической продукции составляет 0,1 процента, при этом 80 процентов рынка занимает импортная продукция. В Германии доля органики составляет семь процентов, в Дании — 12 процентов.