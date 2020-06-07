Санатории Черноморского побережья ждут всех уставших от коронавируса

Санатории Краснодарского края с 1 июня начали работу и ждут всех соскучившихся по морю, солнцу, теплу и южным фруктам.

Дмитрий Богданов, гендиректор санатория "Знание", расположенного в курортном городке на берегу Черного моря, рассказал о готовности здравниц принимать гостей и дарить солнце, тепло, море, сочные фрукты и, конечно, здоровье.

- Дмитрий Владимирович, сегодня люди устали от коронавируса, ограничений и изоляции и очень хотят приехать на отдых, поправить здоровье, восстановить силы. Нужны ли какие-то специальные справки, чтобы попасть в санаторий?

- Санатории Сочи Краснодарского края первыми открылись после пандемии коронавируса и начали принимать гостей уже с 1 июня. Конечно, еще сохраняются ограничения по некоторым позициям, но скоро, надеемся, падут и последние оковы.

Чтобы заехать в санаторий, необходимо в своем регионе, не позднее чем за два дня до отъезда получить две справки – о том, что не болеешь коронавирусом и что не имел контактов с коронавирусными больными. Если, например, человек работает в медицине и непосредственно контактировал с вирусными больными, он должен пройти двухнедельную самоизоляцию и только после этого ехать. Справки выдают в поликлинике.

Что будет, если гость приедет без справки, читайте здесь.

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