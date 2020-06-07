890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Разобранный Биг Бен валяется на базе троллейбусного управления в Петрозаводске (ФОТОФАКТ) 21
07.06.2020 12:14
Внучка проехалась в мурманском поезде и заразила коронавирусом бабушку в Карелии, сообщил Парфенчиков 8
07.06.2020 10:32
На федеральной трассе в Карелии остановили пьяного водителя "Жигулей"
07.06.2020 16:11
В понедельник в Карелии потеплеет до +26 градусов
07.06.2020 17:15
Пьяную автоледи на иномарке поймали инспекторы ГИБДД в Карелии 2
07.06.2020 12:45
Парфенчиков приказал приостановить все госзакупки в Карелии, кроме товаров, работ и услуг для борьбы с коронавирусом 7
07.06.2020 16:51

Санатории Черноморского побережья ждут всех уставших от коронавируса

Новости. Общество
09:00, 08 Июня 2020
фото: Столица на Онего
Загрузка...

Санатории Краснодарского края с 1 июня начали работу и ждут всех соскучившихся по морю, солнцу, теплу и южным фруктам.

Дмитрий Богданов, гендиректор санатория "Знание", расположенного в курортном городке на берегу Черного моря, рассказал о готовности здравниц принимать гостей и дарить солнце, тепло, море, сочные фрукты и, конечно, здоровье.

- Дмитрий Владимирович, сегодня люди устали от коронавируса, ограничений и изоляции и очень хотят приехать на отдых, поправить здоровье, восстановить силы. Нужны ли какие-то специальные справки, чтобы попасть в санаторий?
- Санатории Сочи Краснодарского края первыми открылись после пандемии коронавируса и начали принимать гостей уже с 1 июня. Конечно, еще сохраняются ограничения по некоторым позициям, но скоро, надеемся, падут и последние оковы.

Чтобы заехать в санаторий, необходимо в своем регионе, не позднее чем за два дня до отъезда получить две справки – о том, что не болеешь коронавирусом и что не имел контактов с коронавирусными больными. Если, например, человек работает в медицине и непосредственно контактировал с вирусными больными, он должен пройти двухнедельную самоизоляцию и только после этого ехать. Справки выдают в поликлинике.

Что будет, если гость приедет без справки, читайте здесь.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.06.2020, 12:36
Установка защитных экранов станет обязательной в учреждениях Карелии из-за коронавируса
07.06.2020, 13:26
Доктор из Карелии появился на баннерах в Москве (ФОТОФАКТ)
02.06.2020, 14:23
"Мы научимся его побеждать" 
02.06.2020, 10:31
Пьяный водитель насмерть сбил дорожного рабочего на трассе в Карелии
03.06.2020, 08:40
Еще в один "чистый" район Карелии проник коронавирус
01.06.2020, 18:23
Пьяному медику не разрешили бороться с коронавирусом на Белопорожских ГЭС в Карелии (ВИДЕО)

Аналитика

04.06.2020 15:01
Обществоведение
Ирина Мирошник: "Мы в предвкушении того, как Петрозаводск преобразится" 8
Глава Петрозаводска проинспектировала ход работ по благоустройству дворов и ремонту фасадов зданий в центре города.
Карелию вводят в режим жесткой экономии 9
04.06.2020 11:05
"Мы научимся его побеждать"  11
02.06.2020 14:23
Таежный клещ идет на Запад
02.06.2020 12:00
"На весах была судьба деревенского мужичка" 26
29.05.2020 15:57
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:00
Без политики
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к COVID-19
Экспресс-анализ с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test позволяет всего за 20 минут определить наличие в крови антител IgM и IgG к коронавирусу COVID-19.
Сочи ждет гостей в санатории
Сегодня 08:30
Юбилей у "разбитого корыта" 12
05.06.2020 15:09
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»