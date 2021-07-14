Санаторий «Белые ключи» в Петрозаводске модернизировали на 47 млн рублей

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал об изменениях в санатории «Белые ключи», получившем из республиканского бюджета многомиллионную субсидию.

Руководитель региона побывал в учреждении, где благодаря субсидии в 47 млн рублей выполнен большой объем ремонтных работ.

По словам Артура Парфенчикова, самое главное, что в санатории капитально отремонтирована кровля на обоих корпусах и в переходе между ними, чего не было ни разу с момента строительства здания. Старое покрытие снимали вплоть до бетонных перекрытий — рабочие насчитали 12 слоев рубероида, уточнил глава республики.

«По программе энергосбережения на всех окнах установлены новые стеклопакеты, заменен теплосчетчик, модернизирован теплоузел. Для любого здания это основные виды работ (вместе с ремонтом кровли), выполнение которых должно предшествовать любой косметике. Вместе с подготовкой учреждения к работе в осенне-зимний период — промывкой и опрессовкой системы теплоснабжения, продолжается ремонт номерного фонда, зала отдыха с библиотекой», — пишет руководитель республики на своей странице в соцсети.

Помимо ремонтных работ в санатории обновляется медицинское оборудование. Так, на средства субсидии учреждение приобрело аппаратуру для физиопроцедур, кушетку для бесконтактного массажа «Акваспа», а также магнитотурботрон стоимостью более 1 млн рублей.

«Эта установка, кстати, единственная в городе, помогает в лечении и профилактике многих заболеваний, а также используется для постковидной реабилитации», — отметил Артур Парфенчиков.

Сейчас руководство санатория разрабатывает дорожную карту по дальнейшим ремонтным работам и оснащению медтехникой на оставшиеся средства субсидии, а также готовит заявку на финансовую помощь в 2022 году.

Глава Карели надеется, что после модернизации санаторий выйдет на самоокупаемость.

Ранее сообщалось, что Минздрав Карелии планирует организовать санаторно-курортное лечение для детей в «Марциальных водах» и «Белых ключах».