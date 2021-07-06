Минздрав Карелии планирует организовать санаторно-курортное лечение для детей в «Марциальных водах»

Депутаты Законодательного собрания Карелии обсудили вопрос доступности санаторно-курортного лечения для детей республики.

На заседании комитета по здравоохранению и социальной политике парламентарии 6 июля заслушали заместителя министра здравоохранения Карелии Ольгу Руотцелайнен по вопросу доступности санаторно-курортного лечения для детей республики.



В Законодательном собрании уже неоднократно обсуждали данную тему, но она по-прежнему остается актуальной. Так, по словам Ольги Руотцелайнен, из 1300 заявок, поданных на санаторно-курортное лечение детей на 1 июня, утверждено только 189. Как правило, за год регион получает только 250-300 путевок в детские санатории. А по медицинским показаниям около 1800 детей в течение года нуждаются в санаторно-курортном лечении.







«Потребность в санаторно-курортном лечении для детей большая. Мы продолжим работу в плане различных ходатайств, писем в адрес Министерства здравоохранения РФ, чтобы механизм распределения путевок пересмотрели, чтобы мы получали больше путевок. По информации Минздрава, выделить какую-то увеличенную квоту на регион нельзя. Все санатории работают в рамках госзадания», — констатировала заместитель министра здравоохранения Карелии Ольга Руотцелайнен.



При этом представитель Минздрава отметила, что многие родители не против оздоровления своих детей в условиях Карелии и просят путевки в «Марциальные воды» и в «Белые ключи».



«Эти санатории могли бы быть востребованными для организации санаторно-курортного лечения детей. Но на сегодняшний день мы лечим там только взрослых. „Марциальные воды“ располагают плановой мощностью в 237 мест, „Белые ключи“ — в 160 мест. Сегодня разработана дорожная карта по комплексной модернизации санатория „Марциальные воды“, и при получении одобрения на дополнительное финансирование, в нее возможно внести изменения для получения санаторием лицензии на оказание санаторно-курортного лечения детям республики», — сообщила Ольга Руотцелайнен.



Как отметила депутат Заксобрания Галина Гореликова, важно поддержать Минздрав, чтобы в санаториях были условия для приема детей на отдых и оздоровление.



«Мы готовы в этом направлении вам помогать», — отметила парламентарий.



По мнению депутата Эмилии Слабуновой, открытие на базе существующих санаториев, которые сейчас востребованы для реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, мест для детей — вынужденный путь.







«Все-таки нужно стремиться к основной цели — созданию на территории Карелии федерального современного специализированного детского санатория. Нужно Законодательному собранию, правительству доказывать, что здесь есть все условия», — сказала Слабунова.



Замминистра здравоохранения республики подтвердила, что на сегодняшний день стоит вопрос о строительстве нового санатория для детей. Данный проект предусматривает выделение значительных финансовых средств.