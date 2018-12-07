Санитарка-предпенсионер способна переобучиться и открыть бизнес, считают власти Карелии

В управлении труда и занятости Карелии полагают, что сокращенные бюджетники предпенсионного возраста смогут воспользоваться помощью государства и открыть свое дело.

По предварительным прогнозам, в наиболее сложном положении на рынке труда окажутся предпенсионеры-бюджетники, поскольку в стране идет активный процесс оптимизации. В этой связи рабочие места, в первую очередь, покидают неквалифицированные сотрудники зрелого возраста. У работников СМИ возник вопрос - смогут ли санитарки, сторожа и уборщицы открыть свое дело после сокращений на основной работе.

"Да, я согласна, возможно, санитарка не организует собственное дело. Но я могу с вами поспорить. У нас есть довольно много примеров, когда люди мобилизуются в таких сложных условиях. Скажем, мы сейчас рассматриваем такой вариант, например,- люди, которые оказывают услуги по уборке помещения, могут организовать какую-нибудь клининговую фирму. Есть у нас такие примеры. А почему санитарка не может переобучиться? Получить другую профессию рабочую?.. Я думаю, что в любой ситуации есть выход. И служба занятости населения здесь не оставит людей, что называется, один на один с их проблемой", - заявила начальник управления труда и занятости республики Елена Фролова журналистам.

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