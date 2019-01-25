Санкт-Петербургский филиал РСХБ демонстрирует положительную динамику по ключевым показателям деятельности

По итогам работы в 2018 году Санкт-Петербургский филиал РСХБ демонстрирует качественную положительную динамику по ключевым показателям деятельности в банковском секторе Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской и Вологодских областей, а также в Республике Карелия.

Так, общий кредитный портфель филиала на 1 января 2019 года превысил отметку в 126 млрд рублей, увеличившись с начала года более чем на 18%, что значительно выше среднерыночных значений. При этом совокупный кредитный портфель юридических лиц к концу года составил 97 млрд рублей.

Достичь подобных показателей во многом позволила программа господдержки предприятий АПК, в рамках которой агробизнес получил возможность финансировать свои проекты по льготной ставке – не более 5% годовых.

Уверенные темпы роста продемонстрировал сегмент розничного бизнеса. Благодаря усовершенствованию линейки кредитных продуктов для частных клиентов объем кредитного портфеля физических лиц увеличился на 50,3 %, что в абсолютном выражении - порядка 10 млрд рублей.

Кроме того, в 2018 году Россельхозбанк значительно расширил зону присутствия в регионе, открыв 4 дополнительных офиса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сегодня клиентами филиала являются более 400 тысяч частных клиентов, сеть филиала насчитывает 55 точек продаж.

"Минувший год стал периодом плодотворной работы, результаты которой положительно отразились как на финансовых показателях филиала, так и на повышении лояльности наших клиентов. Успешное развитие всех направлений бизнеса создает предпосылки для укрепления позиций Россельхозбанка – универсального и надежного Банка федерального масштаба", – отметил директор Санкт-Петербургского регионального филиала АО "Россельхозбанк" Олег Солдатенков,.

На правах рекламы