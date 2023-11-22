Сарай сгорел дотла в одном из поселков на юге Карелии

Огнеборцы ликвидировали пожар в Пряжинском районе.
О пожаре сообщили в отряде противопожарной службы Пряжинского района. О происшествии стало известно в четверг, 23 ноября, в 09.36. В поселке Эссойла на улице Набережной горела хозяйственная постройка.
Личный состав пожарно-спасательного подразделения Пряжинского района ПЧ-70 поселка Эссойла привлекался для ликвидации пожара.
В 10.48 пожар был ликвидирован, уточнили в отряде.
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