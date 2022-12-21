Сбер оказывает поддержку при реконструкции автовокзала — важнейшего транспортного узла Карелии

Сбербанк открыл кредитную линию для строительства важнейшего транспортного узла Карелии — автовокзала Петрозаводска.

В конце 2022 года к реконструкции объекта приступило карельское строительное предприятие, входящее в группу компаний «FORTO».

Константин Бугрим, управляющий Карельским отделением Сбербанка: «Сбербанк предоставил финансовую поддержку для строительства одного из ключевых объектов социальной и транспортной инфраструктуры Карелии. Победителем аукциона стала компания „FORTO invest“, с которой мы сотрудничаем не впервые и которая показала себя надежным партнером. Мы выразили готовность оказать всестороннюю поддержку с учетом возможностей нашей экосистемы и пришли к соглашению о поддержке этого важнейшего объекта федеральной целевой программы развития Карелии».

По сведениям компании «FORTO invest», к концу года на реконструируемом объекте автовокзала в Петрозаводске будут завершены основные работы, в том числе устройство наружных инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации. Сейчас дорабатывается фасад здания и внутренние инженерные системы, проводятся отделочные работы.

Игорь Шкваров, генеральный директор «FORTO invest»: «Динамика развития FORTO invest быстро достигла целей исходного бизнес-плана: рынок позитивно отреагировал на наше предложение. Мы объединили профессиональных строителей, предоставив крепкую базовую поддержку нашей группы компаний, включая ресурсы "FORTO service", оказывающей услуги массового подбора персонала. Безусловно, такие высокие темпы развития требуют активных инвестиций, поэтому поддержка Сбербанка позволила нам сохранить набранную скорость и обеспечить полноценное финансирование реконструкции автовокзала Петрозаводска».

Для укрепления делового инвестиционного климата в регионе, Сбербанк в 9 раз увеличил количество офисов на Северо-Западе для корпоративных клиентов — теперь их обслуживают в 569 офисах. Также Карельское отделение Сбербанка подписало соглашение с МФЦ Республики Карелия, в результате чего, стало возможным получить поддержку по 15 наименованиям продуктов от Сбера, которые закрывают базовые потребности при запуске стартапов и бизнес-проектов.

Источник: ПАО Сбербанк