Сбербанк открыл быстрые переводы в часть стран СНГ и ближнего зарубежья

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Сбербанк России запустил переводы по фамилии, имени, отчеству и номеру телефона клиентам ряда стран СНГ и ближнего зарубежья.
Пока в списке доступных для перевода средств десять государств: Белоруссия, Азербайджан, Грузия, Монголия, Таджикистан, Туркмения, Казахстан, Киргизия, Молдавия и Узбекистан. Список будет расширяться, пишут "Вести Карелии" со ссылкой на "Интерфакс".
Подробнее читайте в материале издания.
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