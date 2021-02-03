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Сбербанк рассказал, как не стать жертвой мошенников при покупках онлайн

Новости. Общество
21:05, 04 Февраля 2021
фото: © Depositphotos / leungchopan
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Сбербанк рекомендует при покупках в интернете внимательно проверять название сайта торговой площадки, при этом не стоит переводить общение с продавцами в сторонние мессенджеры и вводить данные своей карты на других сайтах по совету продавца.

Об этом информирует агентство "Прайм" со ссылкой на Сбербанк.

"В первую очередь обращайте внимание на название сайта. Если оно кажется вам знакомым и похожим на известный бренд, убедитесь, что оно в точности совпадает с официальным названием. Если найдете хоть малейшие отличия от оригинала, к примеру, в нескольких или одной букве, воздержитесь от покупок на этом сайте", — говорит эксперт из управления противодействия кибермошенничеству банка Азима Раджабова в видеоролике в Telegram-канале Сбербанка.

При покупке на сайте с бесплатными объявлениями стоит с осторожностью отнестись к предложению продавца продолжить общение в мессенджере. Также не стоит вводить данные своей банковской карты на сторонних сайтах, которые может посоветовать продавец. "Это мошенник, а ссылка ведет на поддельный сайт, где вы потеряете свои деньги", — предупреждает эксперт.

Доставка товара также должна проходить только через официальный сайт торговой площадки, — переход на сторонние сайты транспортных компаний может обернуться тем, что "вы переведете свои деньги в карман мошенника, а товара так и не дождетесь", сказала Раджабова.

Злоумышленники для получения средств россиян также могут выслать ссылку на сайт якобы технической поддержки, где постараются убедить покупателя, что на сайте произошел технический сбой, и оплату можно совершить только по присланной ссылке. Это также обман, предупредила эксперт.

"Будьте бдительны и не доверяйте подобным предлогам", — заключила Раджабова.

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