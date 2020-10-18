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Сбежавшего из коронавирусной больницы мужчину нашли мертвым

Новости. Криминал
21:23, 18 Октября 2020
фото: Илья Тимин
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Тело мужчины, который сбежал из больницы для зараженных коронавирусной инфекцией в Нижнем Тагиле, нашли в лесу.

Тело мужчины, который сбежал из больницы для зараженных коронавирусной инфекцией в Нижнем Тагиле, нашли в лесу, сообщают РИА - Новости со ссылкой на Следственный комитет по Свердловской области и местное издание «Между строк».

Пациент еще в июле самовольно покинул ЦГБ №1 на Вагонке в Нижнем Тагиле, где проходил лечение. "Признаков криминала не обнаружено", - сообщили в СК. Следователи выясняют обстоятельства гибели 41-летнего мужчины.

 

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Комментарии

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кир
2020-10-18 22:05:15
Зачем нам знать? :)
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